З українським колегою він обговорив питання оборони Києва та України.

Сьогодні, 23 березня, в Україну прибув міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Про це у Twitter повідомив глава українського Міноборони Олексій Резніков.

"Литва підтримує Україну не лише на словах. Особистий візит Арвідаса Анушаускаса є свідченням послідовної підтримки України з боку литовського уряду та народу. До речі, це була Литва, яка подарувала нам перших Stingers", - написав Резніков.

Фото: Twitter/Arvydas Anušauskas

Фото: Twitter/Oleksii Reznikov

Міністр оборони Литви повідомив, що сторони обговорили питання оборони Києва та України.

"Кажуть, я перший з початку війни міністр оборони. З чогось треба починати. Суверенні держави продовжують співпрацю", - написав у своєму Twitter Анушаускас.

Нагадаємо, 17 березня парламент Литви підтримав одноголосно заклик про закриття неба над Україною. А на початку місяця президент країни Гітанас Науседа закликав допомогти Україні побудувати систему ППО для захисту від РФ.