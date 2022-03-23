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Київ: російські війська обстріляли парковку ТЦ у Подільському районі, є жертви

Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували.

Київ: російські війська обстріляли парковку ТЦ у Подільському районі, є жертви
Ілюстративне фото
Фото: МВС України

Російські війська знову обстріляли столицю України. Ввечері 23 березня окупанти завдали удару по Подільському району Києва. Загинула людина.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Друзі! Дорогі кияни! Ворог продовжує обстрілювати столицю. Буквально нещодавно обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували", – повідомив він.

Нагадаємо, вночі 23 березня російська армія знову обстріляла Київ. Пошкоджень зазнали будівлі у Святошинському та Шевченківському районах. Унаслідок ворожого обстрілу Шевченківського району столиці була поранена одна людина. Її госпіталізували.

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