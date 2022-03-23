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Сирія не виконує перед Росією обіцянку постачати найманців для війни в Україні, - українська розвідка

Російські оперативники намагаються домовитись про вербування найманців зі складу 16 бригади Сирійської Арабської Республіки.

Сирія не виконує перед Росією обіцянку постачати найманців для війни в Україні, - українська розвідка
Фото: ГУР Міноборони України

Влада Сирії не виконує своїх попередніх обіцянок перед РФ щодо системного постачання найманців для російської армії.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

"22 березня відбулась зустріч між командувачем 8 бригади в південній сирійській провінції Дера полковником Насімом Абу Ірра і генералом збройних сил РФ Олександром Журавльовим (виконує функції командувача російського угруповання в південних провінціях Сирії). Під час зустрічі російський генерал поставив чітку вимогу сформувати та надати список імен та особистої інформації бойовиків з підрозділів Абу Ірра та з Сил оборони Сирії, які готові до участі у війні проти України. Сирійський полковник не дав чіткої відповіді", - зазначили в українській розвідці.

Після цієї розмови сирійська сторона пообіцяла, що вийде на зв'язок після того, як проконсультується з "іншими представниками керівного складу 8 бригади". 

У ГУР зазначили - є інформація, що наразі російські оперативники намагаються домовитися про вербування найманців зі складу 16 бригади Сирійської Арабської Республіки.

"Сирія провалює план залучення бойовиків до війни в Україні на боці РФ... Більшість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям заради примарного грошового забезпечення", - зауважили в ГУР.

Нагадаємо, 7 березня видання The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників в американській владі опублікувало матеріал про те, що Росія вербує в Сирії бійців, сподіваючись, що їхній досвід ведення бойових дій у міських умовах допоможе взяти Київ. 

13 березня ГУР Міноборони України повідомило, що РФ уже зібрала тисячі найманців у Сирії та Лівії

Днями українська розвідка заявила, що частина сирійських найманців розглядають участь у війні в Україні на боці Росії як можливість подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни Євросоюзу.

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