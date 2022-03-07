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Росія вербує сірійців для війни в Україні, – WSJ

Москва пропонує бойовикам з Сирії від 200 до 300 доларів.

Росія вербує в Сирії бійців, сподіваючись, що їхній досвід ведення бойових дій у міських умовах допоможе взяти Київ. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників американській владі. 

За інформацією видання, деякі з бойовиків уже перебувають у Росії та готуються вступити у конфлікт.

Сирійське видання Deir Ezzor повідомляє, що Росія пропонує добровольцям із Сирії від 200 до 300 доларів, щоб «поїхати в Україну та працювати як охоронці» упродовж шести місяців.

Нагадаємо, сирійський режим Башара Асада є одним з небагатьох союзників Росії на світовій арені. 

З вересня 2015 року російські війська допомагають Башару Асаду у війні проти опозиції. Росію не раз звинувачували у застосуванні в Сирії тактики випаленої землі і навмисному обстрілі лікарень та будинків з мирними жителями. 

5 березня на околицях Чернігова збили російський штурмовик, один з пілотів якого бомбардував Сирію. 

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