Макрон обговорив з Путіним і Зеленським недоторканність ядерних об'єктів України

«Я говорив сьогодні з президентом Путіним, а потім із президентом Зеленським. Ми ведемо роботу щодо збереження недоторканності цивільних ядерних об’єктів України, на додаток до пріоритетних вимог, що висуваються до Росії: припинення вогню та захист мирних жителів», – написав Макрон у твітері в неділю.

У Єлисейському палаці також додали, що "обговорювалася також гуманітарна ситуація у країні. Президент залишається уважним до потреб України, і Франція й надалі нарощуватиме свою підтримку у цій сфері", повідомляє "Європейська правда".

Перед тим Єлисейський палац повідомив, що Макрон під час розмови з Путіним заявив про абсолютну необхідність уникати будь-якого нападу на цілісність українських цивільних ядерних об’єктів, пише "Радіо свобода". ЗМІ також зазначає, що на сайті Кремля після розмови президентів Франції та Росії з'явилося повідомлення, що "Путін докладно поінформував про влаштовану українськими радикалами провокацію в районі Запорізької АЕС із залученням диверсійної групи". Нагадаємо, 4 березня російські війська обстріляли Запорізьку АЕС, пожежу вдалося погасити.

Офіс президента розмову французького і українського президентів поки що не коментував.

Нагадаємо, Україна намагається вмовити країни НАТО закрити небо над Україною, щоб припинити обстріли цивільного населення, чи хоча б встановити безполітну зону над АЕС - щоб уникнути попадання снарядів в атомні реактори, що спричинить ядерну катастрофу. Натомість Володимир Путін анонсував обстріли українських підприємств оборонного сектору.