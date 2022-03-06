Путін погрожує Україні втратою державності
Путін погрожує Україні втратою державності
Генштаб: увесь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників
Генштаб: увесь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників
Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України
Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України
Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли
У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли
У Дніпропетровській області поліція за вчора затримала 11 підозрюваних у диверсіях осіб
У Дніпропетровській області поліція за вчора затримала 11 підозрюваних у диверсіях осіб
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
ГоловнаСвіт

​Стефанчук до грузинів: Як же так сталося, що ви вирішили розвивати торгівлю з країною, яка напала і на нас, і на вас?

Спікер ВР гостро відреагував на брехню грузинської влади.

​Стефанчук до грузинів: Як же так сталося, що ви вирішили розвивати торгівлю з країною, яка напала і на нас, і на вас?
Фото: Fаcebook/Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до депутатів грузинського парламенту із закликом відреагувати на відновлення урядом країни економічних зв’язків з Москвою у розпал агресії Росії проти України.

Спікер опублікував своє звернення у Facebook

«Гамарджоба, генацвалє! Саме так я завжди звертався до моїх грузинських колег по парламенту. Як же так сталося, генацвалє, що сьогодні, у розпал війни Росії проти братньої вам України, ви вирішили розвивати торгівлю з країною, яка напала і на нас, і на вас? І чи рішення Росії послабити санкційний тиск на Грузію – це часом не подяка за те, що Тбілісі не бажає повноцінно підтримувати Україну?» – сказав Стефанчук.

«Невже зняття санкцій з 15 грузинських виробників молока варте нашої тисячолітньої дружби, нашої спільної багаторічної боротьби, наших спільних прагнень? Невже ви не бачите, що народ Грузії, який виходить на площі грузинських міст, підтримує Україну, а не ваші каламутні домовленості?» – запитав також він, додавши, що в Україні знають, що Грузія – це не лише уряд, а насамперед «грузинський гордий, безстрашний та волелюбний народ».

Учора «Європейська правда» повідомила, що Росія дозволила постачати продукцію 15 виробникам молочної продукції Грузії.

Посольство України в Тбілісі з посиланням на МЗС Грузії повідомило, що грузинський уряд спростував факт домовленостей з РФ. 

Водночас Національне агентство продовольства Грузії заявило про успіх у переговорах з російською стороною – у тих, які грузинське МЗС спростовувало раніше.

В українському МЗС назвали неприйнятною активізацію торговельних відносин з Росією, збройні сили якої завдають ракетно-бомбових ударів по мирних українських містах, убивають мирних громадян, у тому числі дітей. 

«В Україні звернули увагу на повідомлення про скасування Російською Федерацією частини торговельних санкцій проти Грузії. Зазначається, що РФ ухвалила це рішення в умовах неготовності грузинської влади підтримувати нові санкції Європейського Союзу проти Росії, – заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко. – Закликаємо офіційне Тбілісі публічно відмежуватися від рішення РФ, керівництво якої порушує норми міжнародного права та вчиняє воєнні злочини в Україні. Ведення бізнесу з російськими компаніями надає додаткові ресурси для Росії, аби вона продовжувала криваву війну проти України, а отримані прибутки просякнуті кров'ю вбитих українських громадян». 

Нагадаємо, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не має наміру приєднуватися до санкцій Заходу проти РФ через її вторгнення в Україну. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також