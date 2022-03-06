У ЗСУ пояснили, що не можна фотографувати під час воєнного стану

Командування Повітряних сил ЗСУ звернулося до журналістів, блогерів, а також усіх, хто висвітлює війну з Росією.

Командування Повітряних сил Збройних сил України звернулося до журналістів, блогерів, а також усіх, хто фотографує війну проти Росії або пише про військові дії.

Про це повідомляють у Telegram-каналі командування.

Відповідно до наказу головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, у воєнний час засобам масової інформації категорично заборонено висвітлювати:

найменування частин і підрозділів, а також їхнє розташування;

кількість військових у частинах і підрозділах;

кількість озброєння та техніки, їхній стан і місце зберігання;

умовні позначки обʼєктів.

Також заборонено висвітлювати будь-яку інформацію про:

операції, які проводять або планують;

систему охорони та оборони військових частин;

наявний захист військового, такий як: озброєння та техніка (крім видимих або очевидно виражених);

порядок залучення сил (військових) і засобів (озброєння);

збір розвідувальних даних;

переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);

військові частини та їхню тактику, методи дій;

унікальні операції та спосіб їхнього виконання;

ефективність радіоелектронної боротьби противника;

відкладені або скасовані операції;

зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку;

плани безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія);

інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують;

пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.

Нагадаємо, 4 березня бійці територіальної оборони столиці затримали депутата ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Як повідомив депутат Київської міської ради Олександр Погребиський, це сталося під час спроби народного обранця сфотографувати блокпост.

Наступного дня Шуфрич повідомив, що його відпустили. Депутат розповів, що робив селфі в момент, коли бійці територіальної оборони упіймали його за фотографування блокпостів. Він також наголосив, що правоохоронці не знайшли у зроблених ним фото нічого кримінального.