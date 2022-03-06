Росія не забирає тіла своїх військових, – «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» відкликає свої вагони-рефрижератори з місць для збору останків тіл убитих російської армії, оскільки Росія не має наміру забирати свої трупи.

Про це у своєму Telegram повідомив голова «Укрзалізниці» Олександр Камишин.

«Заступник голови Міноборони РФ Олексій Криворучко розпорядився ховати тіла російських солдатів у братських могилах або знищувати на місці. Так Росія проводжає своїх безіменних синів. Заради «переможної» пропаганди вони готові позбавити матерів навіть можливості похоронити тіла», – зазначив він.

Раніше «Укрзалізниця» направила 20 вагонів-холодильників на станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа та Запоріжжя.

«Вагони простояли на зазначених станціях три доби, але тіла російських солдатів у них так і не почали вантажити. Напевно, безглуздо було очікувати людяного ставлення до останків тіл своїх воїнів у армії, яка бомбить мирних жителів, – написав керівник «Укрзалізниці».

Нагадаємо, втрати окупантів станом на ранок 6 березня перевищили 11 тисяч військових.