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Окупанти обстріляли житлові будинки у Краматорську, щонайменше двоє загиблих

Орієнтовно йдеться про крилату ракету.

Окупанти обстріляли житлові будинки у Краматорську, щонайменше двоє загиблих
Фото: Донецька ОДА

Щонайменше двоє загиблих і велика кількість поранених у Краматорську, де росіяни обстріляли житлові багатоповерхівки. 

Про це написав керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Під вогонь окупантів потрапила низка будинків по бульвару Краматорський, найбільше постраждали номери 24, 18, 18-А, 21 та 15. Зараз на місці працюють правоохоронці та експерти, встановлюючи точну кількість загиблих та поранених. Постраждалим людям надають допомогу медики. За потреби - госпіталізують", - написав Кириленко.

Фото: Донецька ОДА

Фото: Донецька ОДА

За його словами, фахівці не дали ще остаточного висновку, яка саме зброя була застосована. Орієнтовно йдеться про крилату ракету - на кшталт такої, яку збили вчора поблизу Краматорська наші сили ППО.

Нагадаємо, що 4 березня російські військові обстріляли місто Покровськ Донецької області новітніми керованими касетними реактивними снарядами РСЗВ "Торнадо-С".

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