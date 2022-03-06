Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України
Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
Путін погрожує Україні втратою державності
Путін погрожує Україні втратою державності
Генштаб: увесь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників
Генштаб: увесь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників
Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
Два російські винищувачі збито в районі Одеси, один – під Очаковом. Відео допиту пілотів
Два російські винищувачі збито в районі Одеси, один – під Очаковом. Відео допиту пілотів
У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли
У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харкові збили російський штурмовик Су-25

Окупанти спрямовують на Харків значну частину повітряного флоту.

У Харкові збили російський штурмовик Су-25
Штурмовик Су-25УБ
Фото: авиару.рф

Сили протиповітряної оборони Харкова знищили черговий бойовий літак Військово-повітряних сил РФ - штурмовик Су-25. 

Про це у Telegram написав керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Пілоту літака вдалося катапультуватися, підрозділи Збройних сил України спільно із силами територіальної оборони, Національної гвардії та СБУ ведуть активні пошуки повітряного злочинця.

Керівник ОДА зазначив, що Збройні сили Росії спрямовують на Харків значну частину власного повітряного флоту. Над містом майже постійно одночасно перебувають 5-7 штурмовиків і винищувачів противника, які періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями. 

Нагадаємо, що 5 березня окупанти втратили 2 літаки, 5 вертольотів і безпілотник. Зокрема, на околицях Чернігова бійці ППО збили ворожий штурмовик, який обстрілював місто.

Також над Краматорськом українські військові збили російську ракету.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також