У Харкові збили російський штурмовик Су-25

Сили протиповітряної оборони Харкова знищили черговий бойовий літак Військово-повітряних сил РФ - штурмовик Су-25.

Про це у Telegram написав керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Пілоту літака вдалося катапультуватися, підрозділи Збройних сил України спільно із силами територіальної оборони, Національної гвардії та СБУ ведуть активні пошуки повітряного злочинця.

Керівник ОДА зазначив, що Збройні сили Росії спрямовують на Харків значну частину власного повітряного флоту. Над містом майже постійно одночасно перебувають 5-7 штурмовиків і винищувачів противника, які періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями.

Нагадаємо, що 5 березня окупанти втратили 2 літаки, 5 вертольотів і безпілотник. Зокрема, на околицях Чернігова бійці ППО збили ворожий штурмовик, який обстрілював місто.

Також над Краматорськом українські військові збили російську ракету.