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В Україні формують фонди для відновлення від наслідків війни

Зараз їх чотири – відновлення майна та інфраструктури, трансформації економіки, обслуговування та погашення державного боргу, підтримки бізнесу. 

В Україні формують фонди для відновлення від наслідків війни
Фото: president.gov.ua

Українці ведуть боротьбу з воєнним нападом Росії вже 11 днів. Ми вистояли весь цей час, і вже є розуміння, як відновлювати країну.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні 6 березня.

"Ми вже формуємо спеціальні фонди для відбудови. Їх уже чотири. Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Фонд відновлення та трансформації економіки. Фонд обслуговування та погашення державного боргу. Фонд підтримки малого та середнього бізнесу. І це тільки початок. А зараз ще потрібні сили", – зазначив президент.

Він також додав, що українцям, окрім сил, потрібна мудрість, воля, перемога та мир. 

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