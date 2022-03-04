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EPAM закрила російський офіс

Українським працівникам і їхнім сім'ям компанія вирішила виділити $100 млн.

EPAM закрила російський офіс
Фото: epam-group.ru

Американська ІТ-компанія EPAM закриває російський офіс і припиняє обслуговувати російських клієнтів. Крім того, компанія вирішила виділити 100 мільйонів доларів США українським працівникам і їхнім сім'ям.

Про це йдеться в заяві компанії.

В EPAM уточнили, що прагнуть забезпечити перехідну підтримку клієнтам на цьому ринку.

"EPAM не працює на уряд у Росії і повністю дотримується всіх санкцій. Компанія також активно оцінює інші види своєї діяльності в регіоні", – сказано в заяві.

"Те, що відбувається в Україні, є для нас глибоко особистим. Наші колеги по всьому світу єдині в підтримці 14 тисяч наших колег по команді в Україні та їхніх родин. Ми робимо все можливе, щоб підтримати наших українських колег і друзів", – сказав генеральний директор і президент EPAM Аркадій Добкін.

EPAM Systems – американська ІТ-компанія, виробник замовного програмного забезпечення, фахівець з консалтингу, резидент Білоруського парку високих технологій. Штаб-квартира компанії розташована в Ньютауні, а її відділення представлені у 25 країнах світу. 

Виступає партнером всеукраїнського щорічного конкурсу провідних IT-спеціалістів Ukrainian IT Award.

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