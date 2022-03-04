Стефанчук звернувся до Visa і Mastercard з проханням заблокувати всі платежі в Росії та поза її межами

"Продовжуючи дозволяти та обробляти транзакції в Росії, ви підтримуєте фінансування військових злочинів РФ", - наголосив спікер ВРУ.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся з проханням заблокувати всі платежі Visa і Mastercard як на території РФ, так і за кордоном по всіх, без винятку, картках, випущених на території РФ та російськими банками за межами Росії.

Про це повідомили в пресслужбі українського парламенту.

На своїй Facebook-сторінці Руслан Стефанчук наголосив, що "продовжуючи дозволяти та обробляти транзакції в Росії, ви підтримуєте фінансування військових злочинів РФ, яка зараз жорстоко вбиває українців і фактично здійснює геноцид нашого народу"

"Я впевнений, що це стане вирішальним у перемозі демократичного світу над кривавим і безглуздим авторитаризмом, свідками якого ми всі зараз є", - додав спікер Верховної Ради.

Нагадаємо, 1 березня Visa заблокувала доступ до платіжної системи підсанкційним російським банкам. Випущені цими банками картки припинять працювати за кордоном та в іноземних онлайн-магазинах.