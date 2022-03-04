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Україна за два дні отримала майже 2500 тонн гуманітарної допомоги, - Лазебна

Сьогодні через Львівську митницю надійшло 1500 тонн такої допомоги.

Україна за два дні отримала майже 2500 тонн гуманітарної допомоги, - Лазебна
Фото: Макс Требухов

За два дні, 2 та 3 березня, Україна отримала майже 2500 тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає пресслужба міністерства.

"Від Львівської митниці надійшла додаткова інформація про 1500 тонн гуманітарної допомоги", - зазначила міністр.

Серед основних гуманітарних вантажів, як повідомили на Львівській митниці, - продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти, паливо, одяг для військових і речі загального вжитку.

У Мінсоцполітики нагадали, що під час ввезення на територію України гуманітарної допомоги не потрібно отримувати окреме рішення про визнання вантажу гуманітарною допомогою.

"Отримувач не обов’язково має бути включеним до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги, пропуск відбувається без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а митна та прикордонна служби забезпечують невідкладний пропуск через Державний кордон України гуманітарної допомоги", - наголосили в міністерстві.

Нагадаємо, 4 березня в Херсоні люди вийшли протестувати проти фейкової гуманітарної допомоги президента РФ Володимира Путіна.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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