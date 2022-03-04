Рааб підтримав ідею поселення українських біженців у лондонських особняках російських олігархів

Українських біженців можна поселити в особняках російських олігархів у Лондоні.

Таку ідею підтримав віцепрем’єр-міністр Великобританії Домінік Рааб, пише thetimes.co.uk.

Рааб виступив за конфіскацію власності росіян.

За його словами, клептократи зараз використовують суди, аби зупиняти журналістів, які розкривають джерела їхнього багатства.

Рааб зазначив, що уряд працює над тим, щоб унеможливити захист статків олігархів через дорогі юридичні фірми.

“Ми бачили, як олігархи, клептократи та ті, хто має зв’язки з Путіним, приїжджають до цієї країни і судяться згідно з нашими законами про наклеп з тими, хто висвітлює корупцію”, – сказав британський урядовець.

Як пише BBC, раніше Великобританія ввела санкції проти російського підприємця, мільярдера Алішера Усманова, який володіє будинком у графстві Суррей вартістю 60 млн фунтів стерлінгів, і колишнього віцепрем'єра Росії Ігоря Шувалова, який має квартиру в Лондоні вартістю понад 11 млн фунтів стерлінгів.

І Шувалов, і Усманов заперечують, що заробили свої статки незаконним шляхом.

Нагадаємо, Великобританія запровадила санкції щодо Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та його голови Кирила Дмитрієва через військову агресію Росії проти України.

Влада Британії планує внести до парламенту закон, спрямований на припинення відмивання грошей та шахрайства. Він зумовлений вторгненням Росії в Україну. Згідно з заявою уряду, цей захід посилить правоохоронні органи для переслідування корумпованих олігархів і створить так званий Реєстр закордонних організацій, у якому іноземці, які володіють нерухомістю у Великобританії, мають бути поіменно вказані.

Ще в січні МЗС Великобританії пригрозило російським олігархам конфіскацією власності в межах запланованого посилення антиросійських санкцій.