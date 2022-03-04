У столиці Латвії вулицю, де розташоване російське посольство, перейменували на вулицю Незалежності України

Ризька міська рада ухвалила рішення перейменувати вулицю, на якій розташоване посольство Росії, на вулицю Незалежності України

Про це повідомив посол України в Латвії Олександр Міщенко.

"4 березня депутати Ризької міської ради прийняли рішення перейменувати ділянку вулиці Антоніяс, яка дотепер була юридичною адресою посольства Російської Федерації в Латвії, на вулицю Незалежності України. Таким чином, юридичною адресою Посольства Росії в Латвії є вулиця Незалежності України", - написав Міщенко.

Він зауважив, що влада Риги ухвалила таке рішення, щоб "висловити підтримку суверенітету України, її територіальної цілісності та її євроатлантичних прагнень, а також висловити підтримку героїчній боротьбі українського народу проти російського агресора".

Нагадаємо, парламент Латвії одностайно затвердив рішення "Про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу".

Латвія і ще 5 держав запровадили бездозвільний проїзд для перевізників гуманітарних вантажів в Україну.