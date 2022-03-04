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У столиці Латвії вулицю, де розташоване російське посольство, перейменували на вулицю Незалежності України

Таке рішення ухвалила міська рада Риги.

У столиці Латвії вулицю, де розташоване російське посольство, перейменували на вулицю Незалежності України
Фото: Пресслужба Посольства України в Латвії

Ризька міська рада ухвалила рішення перейменувати вулицю, на якій розташоване посольство Росії, на вулицю Незалежності України

Про це повідомив посол України в Латвії Олександр Міщенко.

"4 березня депутати Ризької міської ради прийняли рішення перейменувати ділянку вулиці Антоніяс, яка дотепер була юридичною адресою посольства Російської Федерації в Латвії, на вулицю Незалежності України. Таким чином, юридичною адресою Посольства Росії в Латвії є вулиця Незалежності України", - написав Міщенко.

Він зауважив, що влада Риги ухвалила таке рішення, щоб "висловити підтримку суверенітету України, її територіальної цілісності та її євроатлантичних прагнень, а також висловити підтримку героїчній боротьбі українського народу проти російського агресора".

Нагадаємо, парламент Латвії одностайно затвердив рішення "Про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу".

Латвія і ще 5 держав запровадили бездозвільний проїзд для перевізників гуманітарних вантажів в Україну.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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