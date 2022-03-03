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Латвія підтримала надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС

Парламент Латвії затвердив рішення одноголосно.

Латвія підтримала надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС
Фото: Facebook/Olexandr Mischenko

Парламент Латвії одноголосно затвердив рішення "Про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу". Про це повідомляє Посол України в Латвії Олександр Міщенко.

"Ніхто із латвійських депутатів не голосував проти та ніхто не утримався. У своєму рішенні депутати визнають, що необхідно використовувати усі можливості, щоб допомогти Україні вистояти в боротьбі з російською агресією за захист суверенітету та територіальної цілісності", - підкреслив посол.

Фото: facebook.com/olexandr.mischenko

Зважаючи на те, що Україна подала заявку на повноправне членство в Європейському Союзі, Сейм Латвії:

  • підтримує надання Україні статусу кандидата у члени ЄС та її майбутнє повноправне членство у ЄС;
  • закликає інститути ЄС працювати над негайним наданням Україні статусу кандидата на вступ до ЄС;
  • закликає усі держави-члени ЄС підтримати Україну у її прагненні стати повноправним членом ЄС;
  • підтверджує, що Латвія готова надати Україні широку підтримку на шляху повноправного членства в Європейському Союзі.

1 березня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Ірена СкуратовськаІрена Скуратовська, редактор розділу "Блоги"
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