Латвія підтримала надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС

Парламент Латвії одноголосно затвердив рішення "Про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу". Про це повідомляє Посол України в Латвії Олександр Міщенко.

"Ніхто із латвійських депутатів не голосував проти та ніхто не утримався. У своєму рішенні депутати визнають, що необхідно використовувати усі можливості, щоб допомогти Україні вистояти в боротьбі з російською агресією за захист суверенітету та територіальної цілісності", - підкреслив посол.

Фото: facebook.com/olexandr.mischenko

Зважаючи на те, що Україна подала заявку на повноправне членство в Європейському Союзі, Сейм Латвії:

підтримує надання Україні статусу кандидата у члени ЄС та її майбутнє повноправне членство у ЄС;

закликає інститути ЄС працювати над негайним наданням Україні статусу кандидата на вступ до ЄС;

закликає усі держави-члени ЄС підтримати Україну у її прагненні стати повноправним членом ЄС;

підтверджує, що Латвія готова надати Україні широку підтримку на шляху повноправного членства в Європейському Союзі.

1 березня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.