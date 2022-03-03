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Журнал TIME вийшов з прапором України та цитатою Зеленського на обкладинці

Слова взяті з промови президента перед Європарламентом.

Щоденний американський журнал TIME присвятив обкладинку війні в Україні, яку розв’язала Росія.

На обкладинці видання на тлі прапора України написана українською цитата президента Володимира Зеленського, яку він виголосив під час промови в Європарламенті 1 березня: "Життя переможе смерть, а світ – темряву".

Нагадаємо, в Україні триває восьмий день війни. Всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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