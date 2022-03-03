CNN Brasil: бразильський авіавиробник Embraer не постачатиме Росії запчастини для літаків

Бразильський авіавиробник Embraer не постачатиме Росії запчастини для літаків і перестане обслуговувати авіапарк російських компаній. Про це повідомляє CNN Brasil Business. Цей захід став результатом аналогічних рішень французької Airbus та американської кампанії Boeing.

Відомо, що наразі Росія використовує деталі Embraer на 170 регіональних маршрутах.

«Embraer уважно слідкує за розвитком ситуації і підтримує міжнародні санкції, запроваджені у зв'язку з вторгненням Росії до України», — цитує заяву кампанії CNN Brasil.