Українська делегація їде на переговори з Росією
Українська делегація їде на переговори з Росією
ППО знищила два російські винищувачі, ЗСУ втратили один МіГ-29
ППО знищила два російські винищувачі, ЗСУ втратили один МіГ-29
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
Російські війська підійшли до блокпоста Енергодара, сторони провели перемовини, – міський голова (оновлено)
Російські війська підійшли до блокпоста Енергодара, сторони провели перемовини, – міський голова (оновлено)
Росія завдала авіаційного удару по Києву (оновлено)
Росія завдала авіаційного удару по Києву (оновлено)
До України вже прибули і стали на бойові чергування нові "байрактари". Буде більше "стінгерів" і "джавелінів", – Резніков
До України вже прибули і стали на бойові чергування нові "байрактари". Буде більше "стінгерів" і "джавелінів", – Резніков
ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок
ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок
Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
ГоловнаСвіт

CNN Brasil: бразильський авіавиробник Embraer не постачатиме Росії запчастини для літаків

І перестане обслуговувати авіапарк підприємств РФ. 

CNN Brasil: бразильський авіавиробник Embraer не постачатиме Росії запчастини для літаків
Фото: EPA/UPG

Бразильський авіавиробник Embraer не постачатиме Росії запчастини для літаків і перестане обслуговувати авіапарк російських компаній. Про це повідомляє CNN Brasil Business. Цей захід став результатом аналогічних рішень французької Airbus та американської кампанії Boeing. 

Відомо, що наразі Росія використовує деталі Embraer на 170 регіональних маршрутах.

«Embraer уважно слідкує за розвитком ситуації і підтримує міжнародні санкції, запроваджені у зв'язку з вторгненням Росії до України», — цитує заяву кампанії CNN Brasil.

Олександр ДемченкоОлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також