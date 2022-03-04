Російська омбудсман звернулася до Червоного Хреста за допомогою полоненим окупантам в Україні

Російська омбудсман Тетяна Москалькова звернулася до Червоного Хреста за допомогою полоненим військовим, які брали участь у війні проти України.

Про це повідомляють на сайті омбудсмана РФ.

"Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова звернулася до президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петера Маурера та голови місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жіллетт на захист прав російських військових, які потрапили в полон в Україні, з проханням допомогти у встановленні місць і в забезпеченні їхніх прав, передбачених нормами міжнародного права, включаючи права на медичну допомогу", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в Україні почав працювати Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених. Зараз уточнюються списки зниклих, аби знайти і повернути додому кожного українця, який потрапив у полон або зник безвісти.

Центр працюватиме також для російських окупантів. Однак Росія відмовляється забирати тіла своїх солдатів. Міністерка з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук звернулася до Червоного Хреста з проханням вивезти тіла загиблих окупантів з України до РФ.

Наразі Роскомнагляд вимагає від Telegram видалити інтернет-ресурси, у тому числі боти, які надають інформацію про військовослужбовців збройних сил РФ, які загинули або потрапили в полон під час військового нападу на Україну. Також у росЗМІ заборонили називати війну з Україною "війною", а виключно - "спецоперацією".