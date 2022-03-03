Росія вимагає від Telegram видалити ботів для пошуку своїх загиблих і полонених солдатів в Україні

Роскомнагляд вимагає від Telegram видалити інтернет-ресурси, у тому числі боти, які надають інформацію про військовослужбовців збройних сил РФ, які загинули або потрапили в полон під час військових дій в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Роскомнагляд виявляє інтернет-ресурси, у тому числі Telegram-боти, що пропонують отримати інформацію про військовослужбовців ЗС РФ, які нібито перебувають у списках полонених або загиблих під час спеціальної операції в Україні... Роскомнагляд направив до Telegram вимог про видалення виявлених інтернет-ресурсів", - пише ТАСС.

Зазначається, що інформація про створення таких ресурсів вже направлена до слідчих органів "для притягнення до відповідальності зловмисників".

"Роскомнагляд застерігає від надання або розповсюдження в мережі Інтернет інформації про ваших рідних і близьких, які проходять військову службу", - заявили в російському відомстві.

Нагадаємо, раніше СБУ закликала українців повідомляти про ворожі війська і техніку в офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot.

Рано-вранці 24 лютого Росія напала на Україну. Російські війська обстріляли житлові квартали по всій території нашої країни. Росія блокує своїм громадянам доступ до правдивої інформації: блокує українські сайти, які публікують фото та відео вбитих і полонених російських військових.

При цьому влада РФ нічого не робить, щоб російські матері могли повернути додому мертвих синів.

Також у росЗМІ заборонили називати війну з Україною "війною", а виключно - "спецоперацією".