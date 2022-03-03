Генштаб оприлюднив оперативну інформацію про вторгнення: білоруські військові отримали наказ перетнути кордон України
Генштаб оприлюднив оперативну інформацію про вторгнення: білоруські військові отримали наказ перетнути кордон України
Для відновлення наступу в напрямку Києва окупанти вводять в операцію резерви, – Генштаб
Для відновлення наступу в напрямку Києва окупанти вводять в операцію резерви, – Генштаб
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Українська делегація їде на переговори з Росією
Українська делегація їде на переговори з Росією
ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок
ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вимагає від Telegram видалити ботів для пошуку своїх загиблих і полонених солдатів в Україні

Роскомнагляд також пропонує "притягувати до відповідальності зловмисників".

Росія вимагає від Telegram видалити ботів для пошуку своїх загиблих і полонених солдатів в Україні

Роскомнагляд вимагає від Telegram видалити інтернет-ресурси, у тому числі боти, які надають інформацію про військовослужбовців збройних сил РФ, які загинули або потрапили в полон під час військових дій в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Роскомнагляд виявляє інтернет-ресурси, у тому числі Telegram-боти, що пропонують отримати інформацію про військовослужбовців ЗС РФ, які нібито перебувають у списках полонених або загиблих під час спеціальної операції в Україні... Роскомнагляд направив до Telegram вимог про видалення виявлених інтернет-ресурсів", - пише ТАСС.

Зазначається, що інформація про створення таких ресурсів вже направлена до слідчих органів "для притягнення до відповідальності зловмисників".

"Роскомнагляд застерігає від надання або розповсюдження в мережі Інтернет інформації про ваших рідних і близьких, які проходять військову службу", - заявили в російському відомстві.

Нагадаємо, раніше СБУ закликала українців повідомляти про ворожі війська і техніку в офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot.

Рано-вранці 24 лютого Росія напала на Україну. Російські війська обстріляли житлові квартали по всій території нашої країни. Росія блокує своїм громадянам доступ до правдивої інформації: блокує українські сайти, які публікують фото та відео вбитих і полонених російських військових.

При цьому влада РФ нічого не робить, щоб російські матері могли повернути додому мертвих синів.

Також у росЗМІ заборонили називати війну з Україною "війною", а виключно - "спецоперацією".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Читайте також