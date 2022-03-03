СБУ затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві

Служба безпеки України затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві.
Як повідомляє пресцентр СБУ, чоловік надавав ворогові інформацію для ведення війни, зокрема, наполегливо агітував розбомбити Київську телевізійну вежу, щоб припинити трансляцію українських телеканалів.
У результаті обстрілу телевежі загинули п'ятеро мирних киян. А мовлення центральних телеканалів було призупинено на короткий проміжок часу. "Слідчі СБУ працюють з підозрюваним і встановлюють всіх причетних до обстрілів – щоб кожен винний був покараний. Зрадник понесе сувору відповідальність за свої дії і більше не зможе шкодити Україні та її громадянам", – запевнили у спецслужбі.
Близько 17:18 1 березня ворог завдав удару по київській телевежі, на якийсь час телеканали припинили трансляцію. Також окупанти вдарили по меморіальному комплексу "Бабин Яр".
2 березня у Держспецзв’язку заявили, що оператор був готовий до теракту на телевежі в Києві. Концерн радіомовлення, радіозвʼязку та телебачення заздалегідь забезпечив доставку сигналу до регіональних мереж через європейські супутникові станції.
Напередодні міністр оборони Олексій Резніков попередив українців про плани окупантів улаштувати перебої зв’язку й оголосити про капітуляцію української влади.
Під час ракетного удару по телевежі в Києві загинув перший під час війни Росії проти України представник ЗМІ. Євгеній Сакун працював оператором на телеканалі Live.