МЗС Великобританії не виключає конфіскацію власності російських олігархів

"Путінським олігархам або російським компаніям, які підтримують РФ, не буде де сховатися".

МЗС Великобританії пригрозило “російським олігархам” конфіскацією власності у межах запланованого посилення антиросійських санкцій.

Про це очільниця Міністерства закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила в ефірі телеканалу Sky News.

“Будь-яка компанія, яка представляє інтерес для Кремля і режиму в Росії, може стати мішенню. Отже путінським олігархам або російським компаніям, які підтримують російську державу, не буде де сховатися”, – сказала вона.

Трасс не виключила, що санкції, законопроєкт про які мають представити у британському парламенті у понеділок, можуть включати конфіскацію лондонської власності російських олігархів у Великобританії.

“Нічого не виключено”, – сказала міністр закордонних справ, водночас не деталізувавши на кого саме можуть бути націлені санкції.

На запитання чи вони вдарять по британських інвесторах, Трасс заявила, що “демократія і свобода важливіші за короткочасні фінансові інтереси”.

Додамо, Трасс у лютому зустрітися у Росії з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що британський уряд швидко й рішуче запровадить національні санкції проти Росії та російського президента Володимира Путіна в разі будь-яких провокацій чи агресії проти України.