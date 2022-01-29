Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідає наступного тижня Україну і проведе кризові переговори з президентом РФ Володимиром Путіним через побоювання російського вторгнення.

Про це пише theguardian.com.

Як повідомляє видання з посиланням на джерела в уряді, Джонсон сповнений рішучості найближчими днями “прискорити дипломатичні зусилля” та “посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття”.

“Він нагадає про необхідність, аби Росія відступила і почала дипломатичну роботу, коли буде розмовляти з президентом Путіним цього тижня”, – йдеться у повідомленні.

Джонсон розгляне низку варіантів для стримування російської агресії в регіоні, включно з новим розміщенням сил НАТО.

Окрім того, очікується, що Міністерство закордонних справ Великобританії у понеділок оголосить про посилення антиросійських санкцій у випадку вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше Джонсон заявив, що уряд Великобританії швидко й рішуче запровадить національні санкції проти Росії та російського президента Володимира Путіна в разі будь-яких провокацій чи агресії проти України.

Він також попередив Росію, що будь-яке подальше вторгнення в Україну стане для неї катастрофою.