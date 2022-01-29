США хочуть відрядити “невелику кількість” військ до Східної Європи, – Байден

Президент США Джо Байден заявив, що США планують розмістити додаткові війська у Східній Європі, аби посилити присутність країн НАТО у цьому регіоні.

Про це пише Німецька хвиля.

За словами Байдена, війська США будуть перекинуті на східний фланг Північноатлантичного альянсу “в найближчому майбутньому”.

Він уточнив, що їх буде “невелика кількість”, не вдаючись до подробиць.

Міністр оборони США Ллойд Остін зі свого боку повідомив, що наказу про відправку військ наразі не надходило.

Військові перебувають у режимі “підготовки до розгортання” і будуть готові діяти, якщо НАТО віддасть наказ. Він говорив про 8500 солдатів США, які були приведені у підвищену боєготовність з 24 січня. Байден тоді підкреслив, що це запобіжний захід і що в Україну американських військових посилати не будуть.

У Європі зазвичай дислокуються десятки тисяч американських військовослужбовців, зокрема близько 35 тисяч у Німеччині.

Нагадаємо, Міноборони України заявляє, що станом на зараз ризик нового вторгнення Росії нічим не відрізняється від ситуації зі стягненням військ Росії навесні минулого року. Росія використовує і інформаційні атаки для нагнітання паніки.

"У квітні 2021 бойовий комонент, який стягувала Росія, складав 126 000 осіб. Кількість тоді і зараз співмірна. Неспівмірна реакція. Також відзначу, що Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні. Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є в наших військових, і "Стугна", і Javelin, набагато більша, ніж кількість потенційних мішеней", – запевнив 28 січня міністр оборони Олексій Резніков він.

Резніков підкреслив, що ризики і загрози, які є зараз, існують вже 8 років.