Британський мільярдер Бренсон написав колонку про Україну і війну з Росією
Британський мільярдер Бренсон написав колонку про Україну і війну з Росією
Нардеп від "Слуги народу" попався на хабарі у пів мільйона гривень
Нардеп від "Слуги народу" попався на хабарі у пів мільйона гривень
Верхня Вольта з найманцями
Верхня Вольта з найманцями
У Білому домі розповіли деталі розмови Байдена і Зеленського
У Білому домі розповіли деталі розмови Байдена і Зеленського
«Від заборони Кирила до скасування автокефалії»: які сценарії суду над РПЦ
«Від заборони Кирила до скасування автокефалії»: які сценарії суду над РПЦ
Росія направила медичні підрозділи до кордону з Україною, – WSJ
Росія направила медичні підрозділи до кордону з Україною, – WSJ
Лукашенко: "Так буде війна чи ні? Так, вона буде, але тільки у двох випадках"
Лукашенко: "Так буде війна чи ні? Так, вона буде, але тільки у двох випадках"
Відомого боксера Володимира Вірчиса знайшли повішаним (оновлено)
Відомого боксера Володимира Вірчиса знайшли повішаним (оновлено)
Примара світової фінансової кризи: чому падають фондові ринки і чи є підстави для хвилювання
Примара світової фінансової кризи: чому падають фондові ринки і чи є підстави для хвилювання
ГоловнаСвіт

Росія переміщає запаси крові ближче до кордонів України, – Reuters

Чинні та колишні посадовці вважають, що поставки крові є конкретним показником можливості нового вторгнення. 

Росія переміщає запаси крові ближче до кордонів України, – Reuters
Скупчення військової техніки РФ біля українських кордонів
Фото: citeam.org

Росія розширила військове нарощування поблизу кордонів України за рахунок поставок крові та інших медичних матеріалів для допомоги пораненим. Про це пише Reuters із посиланням на американських посадовців. 

Чинні та колишні посадовці вважають, що поставки крові є конкретним показником можливості нового вторгнення. 

Пентагон раніше визнав розгортання медичної підтримки частиною нарощування потенціалу Росії, але саме кров додає рівень деталізації, який може мати вирішальне значення для визначення воєнної готовності Росії.

"Це не гарантує, що буде напад, але ви не будете напади, якщо у вас цього (запасів крові – Ред.) немає", – заявив генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес

Міноборони Росії на коментар щодо поставок крові не відповіло. У Білому домі це також не прокоментували, але відмітили публічні попередження США про воєнну готовність Росії. Пентагон коментувати ці дані відмовився.

Троє анонімних джерел, які повідомили Reuters про перекидання запасів крові, відмовились говорити, коли саме США це зафіксували. Однак двоє заявили, що це відбулось останніми тижнями. 

Нагадаємо, Міноборони України заявляє, що станом на зараз ризик нового вторгнення Росії нічим не відрізняється від ситуації зі стягненням військ Росії навесні минулого року. Росія використовує і інформаційні атаки для нагнітання паніки. 

"У квітні 2021 бойовий комонент, який стягувала Росія, складав 126 000 осіб. Кількість тоді і зараз співмірна. Неспівмірна реакція. Також відзначу, що Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні. Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є в наших військових, і "Стугна", і Javelin, набагато більша, ніж кількість потенційних мішеней", – запевнив 28 січня міністр оборони Олексій Резніков він.

Резніков підкреслив, що ризики і загрози, які є зараз, існують вже 8 років.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також