Росія переміщає запаси крові ближче до кордонів України, – Reuters

Чинні та колишні посадовці вважають, що поставки крові є конкретним показником можливості нового вторгнення.

Росія розширила військове нарощування поблизу кордонів України за рахунок поставок крові та інших медичних матеріалів для допомоги пораненим. Про це пише Reuters із посиланням на американських посадовців.

Чинні та колишні посадовці вважають, що поставки крові є конкретним показником можливості нового вторгнення.

Пентагон раніше визнав розгортання медичної підтримки частиною нарощування потенціалу Росії, але саме кров додає рівень деталізації, який може мати вирішальне значення для визначення воєнної готовності Росії.

"Це не гарантує, що буде напад, але ви не будете напади, якщо у вас цього (запасів крові – Ред.) немає", – заявив генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.

Міноборони Росії на коментар щодо поставок крові не відповіло. У Білому домі це також не прокоментували, але відмітили публічні попередження США про воєнну готовність Росії. Пентагон коментувати ці дані відмовився.

Троє анонімних джерел, які повідомили Reuters про перекидання запасів крові, відмовились говорити, коли саме США це зафіксували. Однак двоє заявили, що це відбулось останніми тижнями.

Нагадаємо, Міноборони України заявляє, що станом на зараз ризик нового вторгнення Росії нічим не відрізняється від ситуації зі стягненням військ Росії навесні минулого року. Росія використовує і інформаційні атаки для нагнітання паніки.

"У квітні 2021 бойовий комонент, який стягувала Росія, складав 126 000 осіб. Кількість тоді і зараз співмірна. Неспівмірна реакція. Також відзначу, що Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні. Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є в наших військових, і "Стугна", і Javelin, набагато більша, ніж кількість потенційних мішеней", – запевнив 28 січня міністр оборони Олексій Резніков він.

Резніков підкреслив, що ризики і загрози, які є зараз, існують вже 8 років.