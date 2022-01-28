У супутника "Січ-2-1" на орбіті виникли проблеми зі зв'язком

Наразі супутник здійснив перезавантаження та поновив свою працездатність в енергозберігальному режимі.

В українського супутника "Січ-2-30" на орбіті виникли проблеми зі зв'язком.

Про це повідомило державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" імені Михайла Янгеля.

Зазначається, що після відокремлення космічного апарата з ним був установлений зв’язок і отримана телеметрична інформація, що підтвердила працездатність бортової апаратури.

За даними бюро, низка зовнішніх чинників, пов’язаних з особливостями кластерного запуску, не дозволила встановити стійкий зв'язок з космічним апаратом під час критично важливих перших сеансів і забезпечити своєчасну побудову його штатної орієнтації.

"Орієнтація залишилася такою, коли на робочі поверхні сонячної батареї потрапляє лише відбите від поверхні Землі сонячне випромінювання або короткочасне пряме випромінювання під досить малим кутом. Поєднання цих факторів призвело до негативного впливу на енергетичний баланс апарата", - уточнили в бюро.

Повідомляється, що закладені ще на етапі розроблення та створення космічного апарата інженерні рішення й алгоритми роботи дозволили "Січ-2-1" провести самостійне перезавантаження та поновити свою працездатність в енергозберігальному режимі.

За результатами наступних сеансів зв’язку відмови бортової апаратури виявлені не були.

Наразі спеціалісти Національного центру управління та випробувань космічних засобів разом з фахівцями ДП КБ "Південне" забезпечують зв'язок з космічним апаратом та аналізують телеметричну інформацію, готуючись до продовження льотних випробувань.

Нагадаємо, український супутник "Січ-2-302" стартував 13 січня о 17:25 за київським часом з комплексу SLC-40 на базі Повітряних сил США на мисі Канаверал на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX. Це перший за останні 10 років апарат вітчизняного виробництва, який Україна запустила в космос. Його вартість - 98 млн грн, а вартість запуску - $1,99 млн.