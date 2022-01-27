Байден провів розмову із Зеленським – третю за два місяці

Президент США Джо Байден провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський у Twitter повідомив, що бесіда була довгою.

"Мав довгу телефонну розмову з Джо Байденом. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував Президентові за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України", – зазначив він.

Про заплановану на вечір четверга розмову президентів повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров. Він говорив, що "можна очікувати, що лідери торкнуться питань мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи".

Нагадаємо, 9 грудня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова тривала близько 1,5 години. Спочатку планувалося, що президент США поговорить із Зеленським відразу після перемовин з російським президентом Путіним 7 грудня, але дзвінок відклали. Натомість Джо Байден провів переговори з главами країн "Квінт" – Німеччини, Великобританії, Італії та Франції. Розмову з президентом України перенесли на 9 грудня.

Наступний телефонний дзвінок також був після переговорів Байдена з Путіним, 2 січня.