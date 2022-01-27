У Дніпрі 20-річний нацгвардієць з автомата розстріляв товаришів по службі
У Дніпрі 20-річний нацгвардієць з автомата розстріляв товаришів по службі
У Білій Церкві 21-річний військовий на Skoda переїхав офіцера на смерть
У Білій Церкві 21-річний військовий на Skoda переїхав офіцера на смерть
Оприлюднений текст заяви за підсумками зустрічі радників "нормандської четвірки"
Оприлюднений текст заяви за підсумками зустрічі радників "нормандської четвірки"
Затримано нацгвардійця, який влаштував стрілянину в Дніпрі
Затримано нацгвардійця, який влаштував стрілянину в Дніпрі
«Від заборони Кирила до скасування автокефалії»: які сценарії суду над РПЦ
«Від заборони Кирила до скасування автокефалії»: які сценарії суду над РПЦ
Нацгвардієць, який розстріляв товаришів по службі на "Южмаші", здався сам (оновлено)
Нацгвардієць, який розстріляв товаришів по службі на "Южмаші", здався сам (оновлено)
Китай закликав врахувати вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" і повернутися до Мінських угод
Китай закликав врахувати вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" і повернутися до Мінських угод
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Нормандський формат: друге дихання чи агонія?
Нормандський формат: друге дихання чи агонія?
ГоловнаСвіт

Байден провів розмову із Зеленським – третю за два місяці

Серед іншого обговорили можливості фінансової підтримки України. 

Байден провів розмову із Зеленським – третю за два місяці
Фото: president.gov.ua

Президент США Джо Байден провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський у Twitter повідомив, що бесіда була довгою.

"Мав довгу телефонну розмову з Джо Байденом. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував Президентові за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України", – зазначив він. 

Про заплановану на вечір четверга розмову президентів повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров. Він говорив, що "можна очікувати, що лідери торкнуться питань мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи".

Нагадаємо, 9 грудня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова тривала близько 1,5 години. Спочатку планувалося, що президент США поговорить із Зеленським відразу після перемовин з російським президентом Путіним 7 грудня, але дзвінок відклали. Натомість Джо Байден провів переговори з главами країн "Квінт" – Німеччини, Великобританії, Італії та Франції. Розмову з президентом України перенесли на 9 грудня.

Наступний телефонний дзвінок також був після переговорів Байдена з Путіним, 2 січня. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також