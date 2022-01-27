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У МЗС Росії назвали неприйнятною "навіть думку" про війну з Україною

"Ми вже неодноразово заявляли, що наша країна ні на кого нападати не збирається".

У МЗС Росії назвали неприйнятною "навіть думку" про війну з Україною
Здание МИД России в Москве
Фото: EPA/UPG

Заступник директора департаменту інформації та друку Міністерства зовнішніх справ Росії Олексій Зайцев назвав неприйнятною навіть думку про війну між Росією та Україною.

Про це він заявив на брифінгу, передає "Інтерфакс".

"Констатуємо порівняльне затишшя на лінії зіткнення на Донбасі, кількість порушень режиму припинення вогню порівняно з першими тижнями січня знизилася", - сказав Зайцев.

Дипломат додав, що про це свідчать доповіді спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Ми вже неодноразово заявляли, що наша країна ні на кого нападати не збирається. Ми вважаємо неприйнятною навіть думку про війну між нашими народами", - зазначив Зайцев.

Нагадаємо, 26 січня в Парижі відбулася зустріч радників лідерів у "нормандському форматі". Вона тривала понад сім годин. Радники домовилися зустрітися знову через два тижні в Берліні. Член Комітету Верховної Ради з питань національної оборони, народний депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін заявив, що, на його думку, наразі сідати за стіл переговорів з росіянами було не варто, а пауза на два тижні дасть можливість Росії визначати подальший формат розвитку подій.

Перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман раніше заявила, що Штати бачать усі ознаки підготовки Росією широкомасштабного наступу на Україну у середині лютого.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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