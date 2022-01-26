Радники лідерів "Нормандської четвірки" зустрінуться через два тижні в Берліні

У Парижі завершилась зустріч радників лідерів у Нормандському форматі. Сторони домовилися зустрітися через два тижні в Берліні.

Під час брифінгу за підсумками зустрічі голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що факт проведення переговорів вже є позитивним сигналом.

"Відбулася непроста змістовна зустріч, такий аудит виконання мінських угод та домовленостей лідерів нормандського формату від 2019 року", – сказав Єрмак.

Він зазначив, що вперше з грудня 2019 року всі сторони узгодили спільну заяву-комюніке.

Під час зустрічі, за словами Єрмака, сторони відкрито задекларували, що існує багато розбіжностей щодо трактування мінських угод, але сторони мають бажання працювати над ними.

"Україна як завжди готова до переговорів, зустрічей, тому що для нашої команди ціль припинення війни, повернення наших територій, а сьогодні це і зняття напруженості, яка є, деескалація навколо українських кордонів – це пріоритет", – сказав Єрмак.

"Всі сторони сьогодні зробили висновки для того, щоб за два тижні прийти з якимись новими пропозиціями. Ми чітко розуміємо, з якими розбіжностями ми маємо працювати, тому я думаю, що всі зацікавлені в тому, щоб через два тижні у нас відбулася продуктивна дискусія, і ми досягли якихось результатів", - зазначив голова ОП.

Зі свого боку радник президента Росії Дмитро Козак на брифінгу продовжив наполягати на тому, що українська сторона має вести прямий діалог з представниками російських незаконних формувань на Донбасі. Втім, за його словами, українська сторона відмовилась розглядати це питання.

"Сьогодні взагалі не відбувається діалог, на багаторазові пропозиції Донбасу немає ніякої реакції України, ані відповіді "так", або "ні". Тому Росія попросила взяти паузу до отримання конкретних пропозицій щодо виконання Мінських угод", - сказав Козак.

Нагадаємо, учора у німецькій пресі з'явилась інформація про те, що політичні радники лідерів "нормандської четвірки" під час переговорів у Парижі 26 січня планують обговорити дату прямих переговорів України з маріонетковими керівниками окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Як повідомило німецьке інформаційне агентство dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці, під час переговорів у Парижі 26 січня представники України, Росії, Франції та Німеччини, серед іншого, "хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу".

Джерела в українській владі, близькі до переговорного процесу, заперечили це, і заявили, що новина німецьких ЗМІ про план визначення часу проведення переговорів України із бойовиками з "ЛДНР" щодо вирішення питання особливого статусу Донбасу є фейком.

Україну на зустрічі представляв голова Офісу президента Андрій Єрмак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Пльотнер, Францію – дипломатичний радник президента Емманюель Бонн, а Росію – заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак.