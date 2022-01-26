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Папа Римський помолився за мир в Україні

У своїй молитві Папа Франциск нагадав, що під час Другої світової війни в Україні загинуло понад п’ять мільйонів людей.

Папа Римський помолився за мир в Україні
Фото: isra.com

Папа Римський Франциск у День молитви за Україну нагадав, що український народ у минулому зазнав чимало страждань, повідомляє Reuters.

Минулої неділі Франциск закликав усіх релігійних людей помолитися в середу за припинення кризи, заявивши, що напруженість загрожує безпеці Європи та ризикує серйозними наслідками.

У своїй молитві у середу Папа Франциск нагадав, що під час Другої світової війни в Україні загинуло понад п’ять мільйонів людей.

"Цей народ – багатостраждальний, він витерпів голод, переніс чимало жорстокості та заслуговує на мир. Нехай же молитви та призивання, які сьогодні підносяться аж до неба, торкнуться умів і сердець відповідальних на землі, аби вони вчинили так, щоби переважив діалог, а добро всіх стояло понад частковими інтересами. Прошу вас, нехай ніколи не буде війни!", - сказав понтифік.

Нагадаємо, на початку січня Папа Римський закликав знайти рішення для припинення війни в Україні.

Він також згадав про Україну у щорічному посланні Urbi et Orbi («Місту і світу»), яке виголосив 24 грудня, у Різдво Христове.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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