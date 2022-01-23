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Папа Римський проголосив 26 січня Днем молитви за мир в Україні

“З тривогою слідкую за зростанням напруження, що загрожує миру в Україні".

Папа Римський проголосив 26 січня Днем молитви за мир в Україні
Папа Франциск
Фото: Facebook-сторінка Андрія Юраша

Папа Римський Франциск у сьогоднішньому недільному зверненні до вірних “Ангел Господній” знову згадав Україну.Про це пишуть “Новини Ватикану”.

“З тривогою слідкую за зростанням напруження, що загрожує завдати нового удару по мирові в Україні та підважує безпеку на всьому європейському континенті, що має ще ширші наслідки. Звертаюся із палким закликом до всіх людей доброї волі підносити молитви до Всемогутнього Бога, щоб кожна політична дія та ініціатива більше служила загальнолюдському братерству, а не частковим інтересам”, – зазначив Папа.

Він додав, що той, хто переслідує свої цілі на шкоду іншим, – той зневажає власне покликання людини, бо всі ми створені братами і сестрами.

“Тому, зі стурбованістю, з огляду на існуюче напруження, пропоную, щоб наступна середа, 26 січня, була Днем молитви за мир”, – додав Папа Франциск.

Нагадаємо, на початку січня Папа Римський закликав знайти рішення для припинення війни в Україні.

Він також згадав про Україну у щорічному посланні Urbi et Orbi («Місту і світу»), яке виголосив 24 грудня, у Різдво Христове.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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