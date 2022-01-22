Макрон за три місяці до виборів зберігає найвищий рейтинг у Франції

Чинний президент Франції Еммануель Макрон зберігає лідерство у президентських перегонах за три місяці до дати голосування. Він випереджає своїх найближчих конкуренток на 10 процентних пунктів, пише RFI з посиланням на результати опитування, яке проводилось 14-17 січня групою Ipsos-Sopra Steria.

Якби перший тур виборів пройшов найближчої неділі, то чинний французький президент отримав би 25% голосів виборців. Його найближчі конкурентки — лідерка "Національного об'єднання" Марін Ле Пен та кандидатка від правих "Республіканців" Валері Пекрес набрали по 15,5% голосів кожна.

У другому турі, за даними того ж опитування, Макрон переміг би Марін Ле Пен із результатом 57% проти 43% голосів. У разі виходу до другого туру представниці "Республіканців", чинний президент міг би розраховувати на 54% голосів проти 46% у Пекрес.

Ще один учасник президентських перегонів, крайній правий публіцист Ерік Земмур поки що має підтримку лише 13% виборців і посідає четверте місце у рейтингу претендентів на президентське крісло.

Політики лівого спрямування мають мало шансів на вихід у другий тур. За лідера крайньої лівої "Непокірної Франції" Жан-Люка Меланшона готові проголосувати 8% виборців, кандидат від "зелених" Яннік Жадо отримав би лише 7% голосів, колишня міністриня юстиції Крістіан Тобіра - 5%, а очільниця Парижа Анн Ідальго - 3,5% голосів виборців.

Перший тур президентських виборів відбудеться у Франції 10 квітня. Якщо під час голосування жоден із кандидатів не набере більше 50% голосів, то другий тур виборів відбудеться за два тижні - 24 квітня. Про свій намір брати участь у виборах уже заявили 14 кандидатів. Чинний глава держави Емманюель Макрон досі офіційно не оголосив про свою кандидатуру.

У 2017 році Макрон переміг на виборах президента Франції. В другому турі його суперницею була Ле Пен.

Макрон став 25-м президентом Франції. На цій посаді він змінив соціаліста Франсуа Олланда, який відмовився від повторного балотування через украй низькі рейтинги.