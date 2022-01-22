США ведуть переговори з Катаром про постачання газу в Європу у випадку нападу РФ на Україну

Білий дім веде переговори з представниками Катару щодо можливості постачання газу в Європу у випадку, якщо Росія нападе на Україну.

За даними Bloomberg, президент США Джо Байден планує ще цього місяця запросити до Вашингтону емiра Катару Тамiма бен Хамад Аль Танi, щоб обговорити таку можливість.

Деякі країни Європи побоюються, що у відповідь на американські санкції Кремль може посеред зими зупинити постачання газу, і США намагаються знайти вирішення цій проблемі. Європа імпортує з Росії близько 40% газу, і третина від цього обсягу поки що йде через Україну.

Катар у свою чергу є одним з найбільших виробників скрапленого природного газу, але до Європи продає тільки 5% свого видобутку. Три четверті катарського газу йде до Азії.

Нагадаємо, що російський "Газпром" у 2021 році видобув рекордний обсяг газу - 514,8 мільярда кубометрів газу. При цьому Європа відчуває сильний дефіцит газу, що призвело до небачених раніше цін - 2000 доларів за тисячу кубометрів. Зараз ціни нижчі, але все одно дуже високі.

Президент Росії Володимир Путін казав, що газова криза в Європі стала наслідком дефіциту електроенергії, а не дій "Газпрому".