Європа встановила рекорд з відбору газу зі сховищ. Це сталося через зменшення російським "Газпромом" постачання газу до ЄС через Польщу та Україну.

Про це повідомив голова Оператора ГТС України Сергій Макогон.

За його словами, 24 грудня відбір газу зі сховищ став максимальним від початку опалювального сезону і досягнув 762 млн кубометрів.

"Також встановлено новий рекорд за всю історію спостережень, тобто з 2011 року щодо підйому газу для цього дня", – додав Макогон.

Загалом наповненість сховищ з початку сезону скоротилася до 62,9 млрд кубометрів, що становить 58,3% від обсягу та на 22 млрд кубометрів менше, ніж минулого року.

Фото: facebook.com/mcfire76

Тим часом, "Газпром" знову не став бронювати допомоги в "Ямал-Європа" та зменшив транзит через Україну з 109 млн кубометрів на добу до 87,7 млн.

"Зниження постачання газу до ЄС в час, коли його вартість сягнула 2000 доларів, говорить про те, що це не економічні рішення, а суто політичні, що мають за мету збільшити тиск на ЄС щодо запуску "Північного Потоку-2" на умовах РФ", – підсумував голова Оператора ГТС України.

Нагадаємо, 21 грудня ціна на газ у Європі перевищила $1900/тис. куб. м і досягла нового рекорду. У той же день спотова ціна на газ встановила новий історичний рекорд, подолавши позначку $2200 за 1000 куб. м.

Ціна зростає на тлі інформації про зупинку та розворот у реверс трансконтинентального газопроводу "Ямал-Європа", а також падіння вітрогенерації в регіоні.