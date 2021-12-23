"Нафтогаз" планує випустити євробонди на $1 млрд для закупівлі газу

"Важливо, щоб компанія була прибутковою у цьому році. Над цим ми працюємо".

НАК "Нафтогаз України" планує в 2022 році випустити єврооблігації на 1 млрд доларів для закупівлі газу на наступний опалювальний сезон.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розказав голова правління компанії Юрій Вітренко.

"Ми у будь-якому випадку будемо закуповувати газ, тому що нам не вистачає власного видобутку, принаймні поки не знизиться споживання всіх наших клієнтів. НАК збирається наступного року випускати єврооблігації, залучати гроші на міжнародних ринках капіталу. Тому важливо, щоб національна компанія була прибутковою у цьому році. Над цим ми посилено працюємо", - сказав він.

За його словами, у другому кварталі 2021 року "Нафтогаз" вийшов на прибуток, але він не компенсував збитки першого кварталу.

"Тому за півріччя компанія все одно залишалася збитковою. Залишається дуже багато проблем, але є надія, якщо все вийде і всі наші контрагенти виконають свої зобов'язання. Тоді компанія стане прибутковою за результатами року. Багато що залежить також і від дій регулятора, уряду і парламенту. Це дозволить наступного року розмістити успішно свої єврооблігації і залучити велику суму грошей, понад 1 мільярда доларів", - сказав Вітренко.

Він також наголосив на важливості своєчасних розрахунків зі сторони контрагентів, в першу чергу тих, що постачають газ населенню у рамках балансуючої групи. "Тому що платежі наших контрагентів за газ, який ми поставимо у цьому опалювальному сезоні, дозволяють нам закупити його на наступний опалювальний сезон", - сказав Вітренко.

Керівник "Нафтогазу" додав, що закупівля газу почнеться не зараз. "Якщо я бачу, що ціни зараз з поставкою навесні нижче, ніж ціни з поставкою взимку, то купувати у рази дорожчий газ я можу тільки у тому випадку, якщо я знаю, що я взимку його продам, притому не у збиток. Купувати зараз дорожче, не розуміючи, кому такий газ потрібен – це означає навмисне завдавати збитків національній компанії", - сказав він.

Нагадаємо, що востаннє "Нафтогаз" розміщав єврооблігації у 2019 році. У жовтні 2020 року компанія хотіла викупити один з випусків, що обертаються на ринку, за рахунок нових семирічних бондів, але потім відмовилася від цих планів.