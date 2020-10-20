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"Нафтогаз" відклав розміщення єврооблігацій на невизначений термін, - ЗМІ

Компанія планувала розмістити новий випуск з терміном погашення в лютому 2027 року.

"Нафтогаз" відклав розміщення єврооблігацій на невизначений термін, - ЗМІ
Фото: hyser.com.ua

НАК "Нафтогаз України" ввечері 19 жовтня відклала на невизначений термін розміщення доларових єврооблігацій.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами джерела агентства на ринку, відповідне повідомлення компанії було направлено інвесторам.

Раніше, 19 жовтня, повідомлялося, що орієнтир прибутковості доларових єврооблігацій НАК становив 9-9,25%. Компанія планувала розмістити новий випуск з терміном погашення в лютому 2027 року і вже відкрила книгу заявок. Єдиним організатором розміщення виступає Citi.

Паралельно "Нафтогаз України" запропонував утримувачам євробондів у доларах з погашенням у 2022 році і в євро з погашенням у 2024 році викуп за ціною 1028,75 доларів США і 982,5 євро на 1000 доларів США і 1000 євро номіналу відповідно (з урахуванням премії за ранню згоду). Максимальний обсяг викупу за обома випусками - еквівалент 335 млн доларів США.

Ранній дедлайн для пред'явлення паперів до викупу було встановлено 27 жовтня, пропозиція діє до 10 листопада. Зараз в обігу перебувають папери доларового випуску на $335 млн і випуску в євро на 600 млн євро. Пріоритет у прийнятті заявок на викуп - у доларових євробондів.

Раніше в "Нафтогазі" зазначали, що викуп чинних і розміщення нових євробондів дозволять компанії збільшити дюрацію боргового портфеля.

НАК восени 2018 року вже приймав рішення відкласти випуск єврооблігацій, пославшись на несприятливу ринкову кон'юнктуру. Тоді компанія розраховувала зайняти в доларах, орієнтир прибутковості випуску становив 10,9%.

Однак уже 2019 року "Нафтогаз" зміг кілька разів вийти на ринок. У липні "Нафтогаз" випустив п'ятирічні єврооблігації на 600 млн євро під ставку 7,125% річних і трирічні єврооблігації на 335 млн доларів під ставку 7,375% річних (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а в листопаді - 7-річні євробонди на $500 млн із прибутковістю 7,625%.

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