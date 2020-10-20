Инициативы по налоговым льготам для IT-отрасли: упрощение или попытка тотального контроля?

Намерения добрые – в трехмесячный срок, то есть до конца года, не просто сделать условия функционирования IT-отрасли привлекательными, но и упростить вопрос трудоустройства в этой сфере иностранцев и лиц без гражданства.

В начале осени Президент подписал Указ о мерах по созданию благоприятных условий для развития IT-индустрии в Украине.

Так, Минцифрой анонсирован запуск Дія City, который пока выглядит как набор обещаний создать «виртуальную свободную экономическую зону со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом». В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения субъектов индустрии информационных технологий – 3933 и 3933-1 а также связанный с ним № 3979).

Законопроекты предполагают снижение ставки налога на оплату труда для ІТ-компаний с нынешних 41,5% (18% НДФЛ + 22% ЕСВ +1,5% военный сбор) до стимулирующих 5% НДФЛ + 5% ЕСВ.

Звучит многообещающе, однако такие льготы коснутся лишь тех сотрудников, которые работают на основании трудовых договоров. В реальности львиная доля рынка работает как физлица-предприниматели на едином налоге. Если они работают напрямую с заказами иностранных компаний, то платят 5% ЕН + ЕСВ с одной минимальной зарплаты. Чуть менее распространенный вариант – физлицо работает через украинскую компанию, которая платит 18% налога на прибыль.

Само Минцифры во время презентации проекта Дія City сообщило о намерении заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал со ставкой 10%. Налоги на оплату труда – 5% НДФЛ + 22% ЕСВ от мзп + 1,5% военный сбор.

Как видим, все предложенные варианты увеличивают налоговую нагрузку на IT-бизнес как минимум вдвое. Но это не самый опасный для отрасли момент. Под видом налоговой либерализации государство пытается ввести тотальный контроль над IT-сферой. Предлагается создать новый контролирующий орган, который будет регулировать и вести реестр ІТ-индустрии.

Законопроектом прописан механизм получения статуса субъекта индустрии информационных технологий для новообразованных субъектов хозяйствования. Требования к новичкам чрезмерно завышены: необходимо привлечь инвестиции от венчурных фондов или других институционных инвесторов минимум на 500 тысяч евро, или же принять участие в акселерационной программе и получить от уполномоченного органа документ об успешном прохождении такой программы.

Устанавливаются порядок получения и аннулирования статуса субъекта индустрии информационных технологий и порядок ведения специального реестра, установлен перечень сведений, которые в него вносятся.

Вводится закрытый перечень видов экономической деятельности – всего 6 видов согласно КВЭД ДК 009: 2010. Поскольку традиционно в уставы вписывается широкий спектр возможных видов деятельности, то IT-компании, чтобы претендовать на «гражданство» в Дія City и, соотвественно, льготы, должны будут вносить изменения в уставы.

Среднемесячный размер зарплаты \ должен быть от 1200 евро у работников ИТ-индустрии (то есть тех, кто непосредственно задействован в осуществлении видов деятельности ИТ-индустрии), при этом 70% затрат компании должно идти на зарплаты работников.

В случае выявления нарушений «субъектом индустрии информационных технологий» прописанных требований и критериев – законопроектом предусмотрены значительные штрафы, 200% от суммы начисленного налогового обязательства.

Кроме этого, Минцифры озвучило разработку нового Техрегламента средств криптографической защиты информации (КЗИ), которым вводится правила защиты информации, список продукции, которая подпадает под государственный рыночный надзор, обязательные условия нацстандартов по безопасности к КЗИ и т.п.

Как видим, пока вместо стимулирующих новаций мы наблюдаем попытки загнать в рамки самую перспективную из отраслей экономики. Стоит опасаться, что усложнение правил может привести к обратному эффекту в виде большей тенизации отрасли.