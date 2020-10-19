У Мінську проходить "Партизанський марш", силовики застосували гумові кулі (оновлено)
У Мінську проходить "Партизанський марш", силовики застосували гумові кулі (оновлено)
Президент Азербайджану повідомив про відновлення контролю над історичним мостом у Карабасі
Президент Азербайджану повідомив про відновлення контролю над історичним мостом у Карабасі
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
"Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
"Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
Глава МОЗ розповів, хто найчастіше помирає від коронавірусу
Глава МОЗ розповів, хто найчастіше помирає від коронавірусу
Ломаченко програв у бою за звання абсолютного чемпіона світу
Ломаченко програв у бою за звання абсолютного чемпіона світу
ГоловнаБлогиБлог Віктора Мазярчука

Про кількість пропозицій депутатів до бюджету

Завтра Парламент мав розглянути проєкт державного бюджету на 2021 рік в 1 читанні. Це визначено Бюджетним кодексом. Проте цього не відбудеться. Офіційною причиною, яку було заявлено сьогодні на погоджувальній нараді Парламенту є захворюваність народних депутатів COVID-19. Це голосування відбудеться уже після місцевих виборів.

Фото: Анна Стешенко

Парламентарі мали розглядати свої пропозиції до розробленого Урядом проєкту бюджету. Спробую пояснити для більшого розуміння.

Конституцією визначено, що до 15 вересня Уряд подає проєкт державного бюджету до ВРУ. Потім, народні депутати ознайомлюються з ним та подають до 01 жовтня свої пропозиції (як на їх думку слід покращити бюджет).

Потім комітет з питань бюджету розглядає всі пропозиції і визначається які слід підтримати та приймає відповідне рішення. Після чого, за це рішення голосують в залі ВРУ.

Це називається голосуванням за бюджет в 1 читанні – голосування за підтримані пропозиції до проєкту державного бюджету від народних депутатів.

Цього року, народні депутати, комітети та фракції подали 2451 пропозиції до проєкту бюджету. На малюнку представлена гістограма розподілу кількості пропозицій.

Короткі висновки:

1) всього пропозицій подали 370 народних депутатів (з врахуванням фракцій та комітетів, як окремих одиниць);

2) 19 народних депутатів подали по 1 пропозиції;

3) 80 народних депутатів подали від 1 до 4 пропозицій;

4) більшість депутатів (53% з-поміж тих, які подали пропозиції) подали менше як 20 пропозицій;

5) одна опозиційна фракція подала більше як 215 пропозицій, які підписали більшість членів даної фракції;

6) 241 пропозиція є максимальна кількість пропозицій поданих народним депутатом.

Віктор Мазярчук Віктор Мазярчук , Експерт з державного управління та публічних фінансів
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Другие записи блога:

Читайте також