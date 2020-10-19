Про кількість пропозицій депутатів до бюджету

Завтра Парламент мав розглянути проєкт державного бюджету на 2021 рік в 1 читанні. Це визначено Бюджетним кодексом. Проте цього не відбудеться. Офіційною причиною, яку було заявлено сьогодні на погоджувальній нараді Парламенту є захворюваність народних депутатів COVID-19. Це голосування відбудеться уже після місцевих виборів.

Фото: Анна Стешенко

Парламентарі мали розглядати свої пропозиції до розробленого Урядом проєкту бюджету. Спробую пояснити для більшого розуміння.

Конституцією визначено, що до 15 вересня Уряд подає проєкт державного бюджету до ВРУ. Потім, народні депутати ознайомлюються з ним та подають до 01 жовтня свої пропозиції (як на їх думку слід покращити бюджет).

Потім комітет з питань бюджету розглядає всі пропозиції і визначається які слід підтримати та приймає відповідне рішення. Після чого, за це рішення голосують в залі ВРУ.

Це називається голосуванням за бюджет в 1 читанні – голосування за підтримані пропозиції до проєкту державного бюджету від народних депутатів.

Цього року, народні депутати, комітети та фракції подали 2451 пропозиції до проєкту бюджету. На малюнку представлена гістограма розподілу кількості пропозицій.

Короткі висновки:

1) всього пропозицій подали 370 народних депутатів (з врахуванням фракцій та комітетів, як окремих одиниць);

2) 19 народних депутатів подали по 1 пропозиції;

3) 80 народних депутатів подали від 1 до 4 пропозицій;

4) більшість депутатів (53% з-поміж тих, які подали пропозиції) подали менше як 20 пропозицій;

5) одна опозиційна фракція подала більше як 215 пропозицій, які підписали більшість членів даної фракції;

6) 241 пропозиція є максимальна кількість пропозицій поданих народним депутатом.