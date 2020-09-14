Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2021 рік

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні схвалив проєкт державного бюджету на наступний рік.

Про це повідомив представник уряду в Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

"Крім того, уряд схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". В ньому, зокрема, йдеться про необхідність заходів забезпечення збалансованості бюджетних надходжень і зниження податкового боргу, а також стимулювання економічної активності суб'єктів господарювання в умовах карантинних обмежень", - зазначив Мокан.

Також уряд схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" щодо врегулювання низки питань, пов'язаних із підготовкою проєкту закону про Державний бюджет України на 2021 рік.

Кабмін має передати проєкт бюджету у Верховну Раду до 15 вересня.

Серед ключових пріоритетів проєкту - підвищення мінімальної зарплати, якісна освіта, доступна медицина, протидія коронавірусу та вакцинація, повідомили на сторінці Мінфіну у Facebook.

Також у пріоритетних напрямках, згідно з повідомленням відомства, виділення допомоги пенсіонерам віком від 75 років, продовження проєкту Велике будівництво, надійна оборона та безпека, зручна транспортна інфраструктура (закупівля нових вагонів), розвиток культури, підтримка спорту, цифровізація економіки та фінансово спроможні регіони.

"Це бюджет можливостей для розвитку! Проєкт держбюджету на 2021 рік буде внесений на розгляд Верховної Ради вчасно", - запевнили в Міністерстві фінансів.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що запланований у проєкті бюджету на 2021 рік обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України становить 5,92% від ВВП.

Відповідний показник у бюджеті цього року становив 5,45% від ВВП.

Також раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд заклав у проєкт бюджету на 2021 рік дефіцит у 6% ВВП.