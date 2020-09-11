У фінансовому комітеті ВР допускають відставку Марченка

Фінансовий комітет Верховної Ради може порушити питання про відповідальність міністра фінансів Сергія Марченка, а також ініціювати питання його відставки.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на голову комітету Данила Гетманцева ("Слуга Народу") та заступника голови комітету Ярослава Железняка ("Голос").

"У середу ми заслухали міністра фінансів, було багато питань, комітет не приймав ніяких рішень, але зазвичай під час заслуховування будь-якого чиновника, глави відомства або Нацбанку комітет видає якесь рішення. Воно може бути рекомендаційного характеру (тобто звертаємо увагу, що потрібно виправити 3-4 помилки) або законотворчого (потрібно внести зміни в закон). Іноді це можуть бути рекомендації звільнити будь-яку посадову особу", - заявив Железняк.

Під час засідання комітету Верховної Ради 9 вересня, на якому був присутній Марченко, Гетманцев заявив про політичну відповідальність міністра.

За підсумками звіту Марченка члени комітету заявили про необхідність отримати письмові відповіді від Мінфіну на низку питань, після чого парламентарі ухвалять рішення.

Нагадаємо, на початку вересня перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявляв, що міністр економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку.