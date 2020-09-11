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Українська делегація прибула в Берлін для перемовин радників глав країн "нормандського формату"

Делегацію очолює Олексій Резніков.

Українська делегація прибула в Берлін для перемовин радників глав країн "нормандського формату"
Фото: president.gov.ua

Українська делегація 11 вересня прибула в Берлін на переговори радників очільників країн "нормандського формату" - України, Німеччини, Франції та Росії.

Українську делегацію очолює віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомили у пресслужбі Офісу президента України.

Також у складі делегації - глава ОПУ Андрій Єрмак. За його словами, українська сторона вкотре засвідчує величезне прагнення народу України до встановлення миру на нашій землі.

"Україна зробила все можливе для виконання домовленостей минулорічного саміту лідерів «нормандської четвірки» в Парижі. Щодо кожного пункту ми надавали свої компромісні пропозиції", – сказав керівник Офісу президента.

Нагадаємо, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" була запланована на 28 серпня, однак пізніше її перенесли на невизначений термін. Причиною назвали відрядження радника президента Франції. Однак журналіст Денис Казанський, залучений до роботи Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі як представник ОРДЛО, повідомив, що зустріч нібито була зірвана російською стороною.

В Офісі президента України прокоментували перенесення зустрічі радників очільників країн і зазначили, що сподіваються на те, що до 10 вересня ця зустріч відбудеться.

Після зустрічі радників має відбутися зустріч голів МЗС країн "нормандського формату", а після цього на саміт зберуться самі очільники держав.

8 вересня Володимир Зеленський заявив, що зустріч радників голів країн "нормандського формату" відбудеться 11 вересня.

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