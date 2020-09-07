Зеленський розповів президенту Литви про стан переговорів у "нормандському форматі"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою.

Глава Української держави розповів президенту Литви про перебіг переговорного процесу в "нормандському форматі", інформує пресслужба Володимира Зеленського.

"Сподіваюся, що після зустрічі радників лідерів країн «Нормандської четвірки» ми зрозуміємо, коли має бути зустріч лідерів цих країн. Нам усім треба старатися заради того, щоб досягнути миру", – сказав Володимир Зеленський.

Він висловив подяку офіційному Вільнюсу та особисто Гітанасу Науседі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Гітанас Науседа наголосив, що сподівається, що під час президентства Володимира Зеленського Україна зробить усе, щоб стати членом Євросоюзу, і зазначив, що серед країн Східного партнерства наша держава демонструє лідерство", - сказано в повідомленні.

Співрозмовники обговорили першочергові заходи двостороннього політичного діалогу. Було відзначено спільну налаштованість провести чергове засідання Ради президентів України та Литви наприкінці цього року в Києві.

Також Володимир Зеленський і Гітанас Науседа обмінялися думками щодо розвитку ситуації в Білорусі. Глава Української держави звернув увагу на спільність підходів України та Європейського Союзу в питаннях оцінки білоруської внутрішньополітичної кризи.

Наприкінці серпня в МЗС заявили, що Україна не розриватиме дипломатичних відносин із Білоруссю, а ставить на паузу будь-які офіційні та дипломатичні контакти до врегулювання ситуації всередині країни.

Натомість МЗС Литви звинуватило Євросоюз у бездіяльності щодо Білорусі.