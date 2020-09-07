Шестеро українських моряків - членів екіпажу судна Curacao Trader, яке у липні було захоплене піратами біля берегів Нігерії, повернулися на батьківщину. Їх було звільнено 20 серпня.

Фото: пресслужба президента

Повернення українських моряків на батьківщину привітав президент Володимир Зеленський, інформує його пресслужба.

"Наші моряки провели в полоні у піратів понад місяць, але нарешті повернулися до України і вже скоро зустрінуться зі своїми родинами. Хочу подякувати нашим дипломатам, Міністерству закордонних справ, які вели складні переговори щодо звільнення бранців. Ми весь час тримали ситуацію на контролі. Українці мають знати, що для нашої держави важливий кожен громадянин", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, 17 липня пірати здійснили напад на танкер Curacao Trader, який перебував біля узбережжя Беніну, та захопили 13 членів екіпажу, серед яких були українці. 20 серпня моряки були звільнені з полону, а 24 серпня нігерійські військові передали визволених громадян України представникам українського посольства у Федеративній Республіці Нігерія.