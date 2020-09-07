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Григорій Сінченко, який втретє перебуває у полоні бойовиків, повідомив про катування

На знак протесту 25-річний донеччанин порізав собі вени. Після цього його шпиталізували.

Григорій Сінченко, який втретє перебуває у полоні бойовиків, повідомив про катування
Григорій Сінченко
Фото: radiosvoboda.org

25-річний мешканець Донецька Григорій Сінченко, який втретє перебуває у полоні бойовиків, повідомив про катування.

Про це повідомляє Громадське радіо.

За словами його матері Тетяни Гуленко, від Григорія вимагали відмовитися від адвоката та погодитися на співпрацю із захисником, якого пропонують самі бойовики.

Коли Григорія повернули в камеру, він на знак протесту порізав собі вени. Після цього його шпиталізували.

Нагадаємо, що перший раз Сінченко потрапив у полон ще у 2016 році. Його звільнили під час обміну в грудні 2017 р. Хлопець розповів, що його жорстоко катували та били до втрати свідомості.

Вдруге він потрапив у полон у жовтні 2019 р. Наприкінці травня 2020 року хлопцю вдалося втекти з донецького ізолятора тимчасового тримання. Але вже в червні бойовики знову його затримали. Тепер Сінченко фактично втретє перебуває в полоні підконтрольних Росії бойовиків. 

У російському ув’язненні, за раніше озвученими даними уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, перебуває від 113 до 115 громадян України. Крім того, за даними СБУ, станом на 14 серпня ще 235 людей незаконно позбавлені волі в ОРДЛО.

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