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У вівторок у Києві до +21, удень без опадів

На сході і в Криму - до +28.

У вівторок, 8 вересня, в Києві невелика хмарність, уночі можливий дощ, удень – без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, удень +19...+21 градус.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України невелика хмарність, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, удень +18...+20 градусів.

На півночі України хмарно, вночі дощ, удень – без опадів, у Чернігівській області – дощ, можлива гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +19...+21 градус.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +20...+22 градуси.

На сході України вночі без опадів, удень – переважно без опадів, у Сумській та Харківській областях – дощ, можлива гроза, вітер північно-західний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +26...+28 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, удень +25...+27 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, удень +26...+28 градусів.

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