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В аеропорту "Бориспіль" у ручній поклажі виявили 22 кг срібла

За попередньою оцінкою, вартість виявленого срібла складає 650 тисяч гривень.

В аеропорту "Бориспіль" у ручній поклажі виявили 22 кг срібла
Фото: dpsu.gov.ua

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили майже 22 кг срібла у ручній поклажі громадянина, який їхав з Туреччини в Україну.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Викрити правопорушника вдалось завдяки попередньо отриманій інформації співробітників Головного оперативно-розшукового відділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".

"Наш співвітчизник по прибуттю в Україну обрав «зелений коридор», чим засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до декларування або обмежених до переміщення через кордон. Проте завдяки пильності прикордонників у чоловіка виявили майже 22 кг срібла в прикрасах", - повідомили в ДПСУ.

За попередньою оцінкою, вартість виявленого срібла складає 650 тисяч гривень. Точну вартість встановить експертиза.

Фото: dpsu.gov.ua

Стосовно українця складено протокол за ст. 471 Митного кодексу (порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю).

Нагадаємо, з початку цього року "Укрзалізниця" ввела послугу доставки ручної поклажі. З лютого послуга в пілотному режимі була доступна в трьох потягах.

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