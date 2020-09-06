В Одесі стартував фінальний етап підняття танкера Делфі

В Одесі розпочали фінальний етап підняття та відбуксирування затонулого танкера Делфі.

Про це повідомив у Telegram міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Розпочинаємо фінальний етап операції з підняття та відбуксирування затонулого танкеру Делфі. Усі випробування завершені, екологічний стан - у нормі, і повна готовність до завершальної операції", - написав Криклій.

За його словами, завершальна операція включає такі кроки:

відкатка води з танків, куди вона була подана спеціально для забезпечення сталого стану на ґрунті (були високі хвилі та вітер на днях);

випробування водотічності;

переміщення на глибину;

заведення тросів та пристроїв для обв'язки танкеру між баржею ДМ та плавкраном «Атлас-4»;

переконання у можливості переходу з акваторії та власне перехід.

Нагадаємо, позавчора з танкера Delfi знову стався розлив нафтопродуктів. Дослідження показали перевищення у воді гранично допустимих концентрацій у 5,8 раза.

Раніше повідомляли, що в листопаді 2019 року танкер Delfi зірвався з якоря і сів на мілину біля пляжу "Дельфін", перевернувшись на бік. Спеціальна комісія назвала причинами аварії іноземного танкера "Делфі" порушення з боку судновласника і капітана судна, а також Державної прикордонної служби.

У червні 2020 року поруч із судном виявили сліди нафтопродуктів. У воді зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у 16,4 разу. Прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення води нафтопродуктами.

На початку липня президент Володимир Зеленський під час візиту в Одесу ознайомився зі станом ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Він сказав, що роботи з ліквідації аварії треба було розпочинати ще в листопаді 2019 року, але судновласник показав свою безвідповідальність і фактично забув про танкер.

Президент попередив: якщо до 20 липня танкер не піднімуть, справою займуться правоохоронці.

25 липня нова спроба підняти танкер Delfi провалилася. Один з металевих тросів, якими судно намагалися посунути з місця, відірвався майже відразу після початку операції. Керівник Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций повідомив, що подальші роботи буде виконувати Адміністрація морських портів України.

26 серпня танкер Delfi вдалося поставити на кіль. Роботи проводить компанія "Краншип" без залучення державних коштів.

3 вересня суд заарештував затонулий танкер Delfi. Боржником визнано зареєстровану в Британії компанію Mister Drake PC, а її представником - жителя Миколаївщини Юрія Голікова.