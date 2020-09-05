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У Києві затримали організатора угруповання торговців зброєю

Кримінальне провадження відкрито за статею "контрабанда".

У Києві затримали організатора угруповання торговців зброєю
Фото: СБУ

У Києві співробітники Служби безпеки затримали організатора злочинного угруповання, яке займалося контрабандою та збутом зброї.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

За даними слідства, комплектуючі до вогнепальної зброї зловмисники замовляли на спеціалізованих сайтах в одній із країн Північної Америки. До України складові озброєння потрапляли через міжнародні сервіси експрес-доставки під виглядом спортивних товарів та спорядження.

Маючи спеціальні знання, організатор схеми самостійно збирав та налаштовував зброю. Після комплектації "товар" продавали через інтернет-аукціони.

Фото: ssu.gov.ua

За оперативною інформацією, протягом цього року учасники угруповання отримали понад 100 закордонних відправлень із нелегальним товаром. Серед зброї, яку зловмисники ввезли за цією схемою, зокрема, пістолети "Glock", "Ruger", рушниці "Hatsan".

Затримали організатора угруповання під час отримання чергової міжнародної посилки із комплектуючими.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, наприкінці липня СБУ у Києві затримала організатора міжрегіонального угруповання торгівців зброєю.

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