2 вересня старший консультант-експерт СБУ поранив з травматичного пістолета "ПМ-Т" відвідувача одного з кафе на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"За попередньою інформацією, 2 вересня 2020 року близько 4 години ранку старший консультант-експерт СБУ, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння у розважальному закладі, здійснив три постріли із спеціального засобу "«ПМ-Т", внаслідок чого 30-річний громадянин отримав декілька кульових поранень. Персонал закладу натиснув на тривожну кнопку та викликав поліцію, яка після виїзду на виклик за підслідністю передала справу ДБР", - йдеться в повідомленні.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Зазначається, що слідчі територіального управління ДБР у Полтаві відкрили кримінальне провадження за фактом стрілянини. Попередня кваліфікація: хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України). Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала на хабарі начальника оперативного управління Головного управління ДФС у Тернопільській області.